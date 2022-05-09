شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وتنظيف كسوة الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ممثلة في إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.

وأوضح مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد الجابري، أن صيانة ثوب الكعبة المشرفة من المهام التي يقوم بها المجمع خلال العام وعلى مدار 24 ساعة - ولله الحمد - ويتم شد القماش من جميع الجوانب الأربعة بواسطة الفريق الفني.

وبين أن هذه الأعمال تتم مجدولة وفق خطط فنية محكمة من قبل الفريق المعني المختص، ويأتي ذلك بمتابعة من المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد المالكي.