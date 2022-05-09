شكرا لقرائتكم خبر عن سلامتك يا بوفهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لهجت ألسنة السعوديين بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بالشفاء العاجل بعد صدور بيان الديوان الملكي أمس، والذي أوضح فيه دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مساء أمس الأول السبت 6 شوال 1443هـ الموافق 7 مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وأعلن الديوان الملكي في بيان لاحق أن الملك المفدى «أيده الله» أجرى ظهر أمس الأحد 7 شوال 1443هـ، الموافق 8 مايو 2022م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظارا للقولون، وقد كانت النتيجة سليمة ولله الحمد، وقرر الفريق الطبي بقاءه -يحفظه الله- في المستشفى لبعض الوقت للراحة.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر بآلاف التغريدات، وأطلق السعوديون هاشتاجات أبرزها #سلامتك يا بوفهد، #حفظ الله خادم الحرمين الشريفين و#خطاك السوء.

وأعرب الوزراء والمسؤولون والمواطنون وقادة العديد من دول العالم في تغريدات عن خالص أمنياتهم ودعواتهم للملك المفدى بتمام الشفاء العاجل ودوام العافية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.