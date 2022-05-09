«الفائدة» و«المنح» تدفعان الأسهم للارتفاع 195 مليار ريال في يوم

وأنهى مؤشر السوق السعودي جلسته مرتفعاً بنسبة 0.6% عند مستوى 13.820 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.6 مليار ريال.
وصعدت أسهم «الأهلي السعودي»، و«مصرف الراجحي»، و«بنك الرياض»، و«ساب» بنسب تراوح بين 2 و4% عقب قرار المركزي السعودي رفع أسعار الريبو والريبو العكسي، وسجل سهم أرامكو أعلى إغلاق منذ الإدراج عند سعر 45.85 ريال. ويترقب المستثمرون نهاية الأسبوع الحالي التصويت على توزيع أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل 10 سهم مع رفع رأسمال الشركة إلى 75 مليار ريال بدلاً من 60 مليار ريال، وصوّت المستثمرون أمس (الأحد) على رفع رأسمال مصرف الراجحي إلى 40 مليار ريال بدلاً من 25 مليار ريال.
وبنهاية تداولات أمس، تصدر سهما «عناية» و«أمانة» الارتفاعات بالنسبة القصوى، فيما بلغ عدد الأسهم المتراجعة نحو 150 شركة، وارتفعت أسهم 61 شركة، وحافظت أسهم شركتين على إغلاقها السابق دون تغيير.
وبلغت قيمة ملكية الأجانب في الأسهم المدرجة نحو 410.14 مليار ريال، ليفصلها عن مستويات نصف تريليون ريال نحو 89.86 مليار ريال فقط.
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