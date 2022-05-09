الحقيل: دراسة 15 مبادرة لرفع مساهمة «الخاص» في تنمية المدن

وأضاف الحقيل في تغريدة على حسابه بـ«تويتر» أن هذه المبادرات تهدف لخلق فرص استثمارية وتمويلية تسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن.
وأوضح أن من أبرز هذه المبادرات الخروج بمنتجات ترفع جاذبية الاستثمار في الفرص التي تُطرح من القطاع البلدي بالتكامل مع الصناديق التنموية، وآليات لتطوير وتشغيل الحدائق بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى محفزات لجذب الاستثمارات للمدن الأقل نمواً.
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