بلقيس بإطلالة جذابة في فعاليات تدشين عدسات «سيلينا» بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - ظهرت الفنانة بلقيس أحمد فتحي بإطلالة خلابة في العاصمة السعودية (الرياض) خلال فعالية تدشين عدسات سيلينا اللاصقة، بعد أن اختيرت وجهاً إعلانياً لها، حيث أقيمت فعالية إعلان بلقيس سفيرة للماركة وإطلاق المجموعة التي تحمل اسمها.

وكان جمهور الفنانة بلقيس متلهفاً لظهورها بإطلالتها المتجددة والأنيقة في الرياض بارك، حيث أثبتت من خلال الزيارة أنها تحمل جماهيرية كبيرة بين محبيها الذين توافدوا بالآلاف إلى ركن عدسات سيلينا اللاصقة في موقع الفعالية.

وبهذه المناسبة أعربت بلقيس عن شكرها الكبير والخاص لجمهورها الذي يتابعها في جميع الفعاليات. واختارت بلقيس فستاناً باللون الأحمر خاصاً بالزيارة كلمسة عصرية مواكبة لأجواء الفعالية، ونشرت الفنانة تفاصيل إطلالتها الخلابة عبر حسابها في (إنستقرام) لتحصد إعجاب المتابعين الذين قدمت لهم هدايا خاصة بعدسات سيلينا اللاصقة خلال الزيارة.

بعدها أطلت الفنانة بلقيس في الحفل الخاص بعدسات سيلينا اللاصقة في برج الفيصلية – الرياض بحضور عدد كبير من خبراء المايكب والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بفستان باللون الأخضر بعد أن نشرت على حسابها في إنستقرام عدة صور وفيديوهات من فعالية تدشين عدسات سيلينا اللاصقة، وأبدت سرورها وسط تفاعل الحاضرين بتواجدها في مدينة الرياض الغالية على قلبها وسط جمهورها الحبيب وبإطلاق وتدشين عدسات سيلينا اللاصقة، متمنية أن تنال العدسات النجاح وإعجاب الجميع.