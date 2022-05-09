وكان جمهور الفنانة بلقيس متلهفاً لظهورها بإطلالتها المتجددة والأنيقة في الرياض بارك، حيث أثبتت من خلال الزيارة أنها تحمل جماهيرية كبيرة بين محبيها الذين توافدوا بالآلاف إلى ركن عدسات سيلينا اللاصقة في موقع الفعالية.
وبهذه المناسبة أعربت بلقيس عن شكرها الكبير والخاص لجمهورها الذي يتابعها في جميع الفعاليات. واختارت بلقيس فستاناً باللون الأحمر خاصاً بالزيارة كلمسة عصرية مواكبة لأجواء الفعالية، ونشرت الفنانة تفاصيل إطلالتها الخلابة عبر حسابها في (إنستقرام) لتحصد إعجاب المتابعين الذين قدمت لهم هدايا خاصة بعدسات سيلينا اللاصقة خلال الزيارة.
بعدها أطلت الفنانة بلقيس في الحفل الخاص بعدسات سيلينا اللاصقة في برج الفيصلية – الرياض بحضور عدد كبير من خبراء المايكب والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بفستان باللون الأخضر بعد أن نشرت على حسابها في إنستقرام عدة صور وفيديوهات من فعالية تدشين عدسات سيلينا اللاصقة، وأبدت سرورها وسط تفاعل الحاضرين بتواجدها في مدينة الرياض الغالية على قلبها وسط جمهورها الحبيب وبإطلاق وتدشين عدسات سيلينا اللاصقة، متمنية أن تنال العدسات النجاح وإعجاب الجميع.
قد يهمك أيضاً :-
- «الفائدة» و«المنح» تدفعان الأسهم للارتفاع 195 مليار ريال في يوم
- الحقيل: دراسة 15 مبادرة لرفع مساهمة «الخاص» في تنمية المدن
- مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تحتضن حفل موظفي الجفالي للسيارات
- السعوديه عقد قران يجمع آل مسعود وعبدالجبار
- السعوديه آل صبح والزهراني يحتفلان بزواج عبدالله
كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس بإطلالة جذابة في فعاليات تدشين عدسات «سيلينا» بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.