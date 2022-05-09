وجاء الحفل السنوي للموظفين في إطار النشاطات التي تقوم بها الشركة الرامية إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين الموظفين من جميع الفروع والإدارات، وشهد الحفل تكريم المتميزين في مختلف أقسام الشركة.
وأشاد مدير قسم التطوير والتسويق باسم ولي خلال الحفل بجهود موظفي الشركة في النجاحات التي تحققت، كما أكد أن الحفل السنوي للموظفين يعد فرصة طيبة من إدارة الشركة لتحقق من خلاله مزيداً من الترابط بين أعضاء الفريق الواحد، مستعرضاً أهم الإنجازات التي تحققت والخطط المستقبلية للشركة.
وأضاف قائلاً: «تمكّنت الشركة من تحقيق نجاح كبير العام الماضي وحرصت على القيام بمبادرات عدّة من شأنها تطوير خبرات العاملين لديها ومدّهم بمؤهلات وخبرات جديدة، وإشاعة روح الإبداع والابتكار بينهم، ما يمثّل أهم قيم الشركة التي تلتزم بها وتبني عليها استراتيجيتها، ولم يكن نجاح الشركة ليتحقق طوال الأعوام الماضية من دون التزام موظفيها ووفائهم وحرصهم على تطوير العمل بشكل مستمر لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملاء سيارات مرسيدس – بنز الذين نتشرّف بخدمتهم ونعتزّ بثقتهم ونسعى جاهدين إلى الحفاظ على علاقة مستدامة معهم عبر تطوير خدماتنا خصوصاً في جانب ما بعد البيع وفقاً لاستراتيجية الشركة التطويرية المستمرة».
قد يهمك أيضاً :-
- «الفائدة» و«المنح» تدفعان الأسهم للارتفاع 195 مليار ريال في يوم
- الحقيل: دراسة 15 مبادرة لرفع مساهمة «الخاص» في تنمية المدن
- بلقيس بإطلالة جذابة في فعاليات تدشين عدسات «سيلينا» بالرياض
- السعوديه عقد قران يجمع آل مسعود وعبدالجبار
- السعوديه آل صبح والزهراني يحتفلان بزواج عبدالله
كانت هذه تفاصيل خبر مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تحتضن حفل موظفي الجفالي للسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.