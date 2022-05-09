مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تحتضن حفل موظفي الجفالي للسيارات

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس (بنز) في السعودية حفلها السنوي للموظفين، انطلاقاً من حرصها على تعزيز العمل الجماعي المتميز بروح العائلة الواحدة، والاحتفال بإنجازات ونجاحات العام الماضي، وذلك في حفل استمر ليوم كامل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال محافظة جدة.

وجاء الحفل السنوي للموظفين في إطار النشاطات التي تقوم بها الشركة الرامية إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين الموظفين من جميع الفروع والإدارات، وشهد الحفل تكريم المتميزين في مختلف أقسام الشركة.

وأشاد مدير قسم التطوير والتسويق باسم ولي خلال الحفل بجهود موظفي الشركة في النجاحات التي تحققت، كما أكد أن الحفل السنوي للموظفين يعد فرصة طيبة من إدارة الشركة لتحقق من خلاله مزيداً من الترابط بين أعضاء الفريق الواحد، مستعرضاً أهم الإنجازات التي تحققت والخطط المستقبلية للشركة.

وأضاف قائلاً: «تمكّنت الشركة من تحقيق نجاح كبير العام الماضي وحرصت على القيام بمبادرات عدّة من شأنها تطوير خبرات العاملين لديها ومدّهم بمؤهلات وخبرات جديدة، وإشاعة روح الإبداع والابتكار بينهم، ما يمثّل أهم قيم الشركة التي تلتزم بها وتبني عليها استراتيجيتها، ولم يكن نجاح الشركة ليتحقق طوال الأعوام الماضية من دون التزام موظفيها ووفائهم وحرصهم على تطوير العمل بشكل مستمر لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملاء سيارات مرسيدس – بنز الذين نتشرّف بخدمتهم ونعتزّ بثقتهم ونسعى جاهدين إلى الحفاظ على علاقة مستدامة معهم عبر تطوير خدماتنا خصوصاً في جانب ما بعد البيع وفقاً لاستراتيجية الشركة التطويرية المستمرة».