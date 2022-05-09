السعوديه «ديوان المظالم» ينظم حفل المعايدة

محمد بن مسعود - الدمام - نظم ديوان المظالم في مقره بالرياض حفل معايدة واستقبال لمنسوبيه، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ورئيس المحكمة العليا ونائبيه، وعدد من قضاة ومنسوبي الديوان.

وبادلهم رئيس ديوان المظالم التهاني بهذه المناسبة، سائلًا المولى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال.

وحثهم على مضاعفة الجهود في ما أوكل إليهم من مهمات وأعمال، منوها بما تحقق لديوان المظالم من تنامٍ وإنجاز ملحوظ خلال الفترات الماضية.