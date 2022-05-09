3 أوقات دوام للطلاب في شهر ونصف - #عاجل

انتظم طلاب المدارس العامة والأهلية، أمس، بعد إجازة عيد الفطر بالحضور في الدوام الصيفي، والذي يعد مبكرًا عن المواعيد الأخرى مثل الدوام الشتوي ودوام رمضان.

واجتاز طلاب المدارس هذا العام 3 مواعيد للانتظام بالمدرسة خلال شهر ونصف؛ وذلك بعد أن كانوا يحضرون للمدارس قبل شهر رمضان بالدوام الشتوي وهو ما يقارب الساعة الثامنة صباحًا، في حين بدأ التوقيت مختلفا في شهر رمضان والذي امتد ما بين الساعة التاسعة للعاشرة صباحًا كأول مرة للطلاب للدوام في شهر رمضان عقب 14 عامًا، في حين عاود الطلاب الدوام عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بالدوام الصيفي.

وأبلغ عدد من إدارات المدارس في المملكة أولياء الأمور والمدارس بتطبيق الدوام الصيفي بداية من الدوام بعد إجازة عيد الفطر، ويصادف تجربة الطلاب في الدوام على ثلاث أوقات خلال شهر ونصف تجربة جديدة تكاد تحدث لأول مرة في تاريخ التعليم بعد تجربة جميع الدوامات بأوقات مختلفة.

وعادة ما تفعل وزارة التعليم مبدأ الشراكة الأسرية للمساهمة في استكمال وإنجاح مسيرة العملية التعليمية لأبنائهم خلال رمضان وفي العام الدراسي الحالي، وتعتمد بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في مناطق المملكة توقيت بداية اليوم الدراسي، وتمنح مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تقديم زمن بدء اليوم الدراسي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة.

وانتظم أمس طلبة التعليم العام والجامعي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها بعد قضائهم إجازة عيد الفطر، مستكملين رحلتهم التعليمية والعودة لمقاعدهم الدراسية، ومتابعة انتظام حضورهم وفق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة، لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه خلال الفصل الدراسي الثالث.

وتتابع وزارة التعليم بشكل مستمر مع جميع إدارات ومكاتب التعليم في المحافظات والمناطق جاهزية المدارس، واستمرار الزيارات الميدانية لمسؤولي الوزارة ومديري إدارات ومكاتب التعليم للمدارس للوقوف على استعداداتها لاستقبال الطلبة وتهيئة البيئة المدرسية بالشكل المناسب.