السفارة بالمغرب تعثر على السعودي التائه

أكدت السفارة السعودية في المغرب أنها توصلت للمواطن السعودي، الذي تم تداول حالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أنه تم التعرف على هوية المواطن من التواصل مع أسرته للتأكد من أوراقه الثبوتية.
كما تم التعرف على مكان إقامته في مدينة المحمدية، من خلال التنسيق مع السلطات المغربية المختصة، وهو الان في مكان آمن بعهدة سفارة المملكة، ويجري التنسيق لإعادته إلى دوت الخليج.
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