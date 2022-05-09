زيلينسكي: مقتل نحو 60 في ضربة روسية لمدرسة بشرق أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد إن نحو 60 شخصا كانوا يحتمون بمدرسة بقرية بيلوهوريفكا بشرق روسيا قتلوا في قصف روسي.
وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور “نتيجة ضربة روسية لبيلوهوريفكا في منطقة لوجانسك، قتل حوالي 60 شخصا من المدنيين الذين اختبأوا في المدرسة، اتقاء للقصف”.
في وقت سابق، قال حاكم منطقة لوجانسك إن حوالي 90 شخصا كانوا يحتمون بالمدرسة.
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