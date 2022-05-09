محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حفر الباطن أعلنت شرطة محافظة حفر الباطن القبض على (3) أشخاص لسطوهم على منزل وسرقة مصوغاتٍ ذهبية تم استردادها. وقبضت شرطة حفر الباطن على مواطنين ومقيم من الجنسية الأردنية لسطوهم على منزل وسرقة مصوغات ذهبية تم استردادها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 أشخاص سطوا على منزل وسرقوا مصوغات في حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.