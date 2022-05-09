محمد بن مسعود - الدمام - تبادل نجما الهلال؛ الدولي سعود عبدالحميد، والمحترف البيروفي اندريه كاريلو الردود عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام عقب فوز الزعيم على نظيره ضمك ضمن ختام منافسات الجولة الـ26 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث نجح الأزرق في زيارة شباك فارس الجنوب 4 مرات. تعود القصة لنشر المدافع سعود عبدالحميد على صفحته الرسمية صورا تسلسلية له أثناء مشاركته في اللقاء معلقاً عليها «الحمد لله، ألف مبروك جمهور الزعيم، والقادم أفضل بإذن الله»، ومساهمته بصناعة الهدف الرابع للهلال الذي احرزه ايغالو. في المقابل رد كاريلو على سعود قائلاً: «أعلم أنك لم تكن تصنعها بل تسددها على المرمى»، ما اضطر سعود للعودة والرد على كاريلو قائلا: «والله لا.. كنت أريد المساعدة»، أي صناعة هدف.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه كاريلو لسعود: «كنت بتشوت».. واللاعب يرد: «والله صنعت» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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