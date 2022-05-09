سمكة الأرنب تتسبّب في تسمم أسرة كاملة

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت صحيفة الأهرام أن مستشفى النصر التخصصي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، تلقى السبت أسرة مكونة من 5 أفراد لإصابتها بأعراض عصبية، نتيجة تناول «سمك الأرنب» السام، ووصلوا في حالة إعياء شديد، إذ تلقوا العلاج اللازم لهم.
وأجرى فريق طبي الفحوصات اللازمة للحالات المصابة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وعمل غسيل معوي لهم، وإعطائهم المحاليل وفيتامينات لرفع المناعة.
وحذر الفريق المواطنين من تناول السمك مجهول المصدر، الذي يعرض حياة متناوليه للخطر، موضحين أن أعراض التسمم تتمثل في تنميل حول الفم وبالأطراف إثر تناولهم للسمك المذكور.
ووُضع المصابون، وهم نهى محمد علي البدراني 36 عامًا، وجهاد عادل محمد حسن 16 عامًا، وعلي عادل محمد حسن 13 عامًا، ومالك عادل محمد حسن 9 أعوام، وأسر عادل محمد حسن 3 أعوام، تحت الملاحظة، وحتى إزالة السموم من أجسادهم واستقرار حالتهم.
وناشدت مديرية الصحة، في بيان لها، المواطنين بالابتعاد نهائيًا عن تناول تلك السمكة السامة، ونشرت 10 معلومات عنها لبيان مدى خطورتها، وتضمنت تلك المعلومات الإشارة لتسمية السمكة بسمكة الأرنب لتشابه أسنانها مع أسنان الأرنب، وتحتوي على غدد ذات سمية عالية، وتعيش في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.
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