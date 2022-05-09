نائب مصري يسعى لمنع فيلم أحمد حلمي

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما أثار فيلم «واحد تاني» الكثير من الجدل بسبب كثرة الإيحاءات الجنسية، تقدم محامٍ مصري ببلاغ للنائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، يطالب فيه بوقف عرض فيلم «واحد تاني» للفنان المصري أحمد حلمي، الذي يعرض في صالات السينما منذ أول أيام عيد الفطر.

واتهم صنّاع الفيلم بالترويج للجنسية المثلية، وقدّم بلاغًا للنائب العام المصري، مطالبًا فيه بمحاكمة صناع الفيلم، ومنعه من العرض.

كما ذكر المحامي في بلاغه الذي نشرته عدة مواقع محلية: «فيلم (واحد تاني) للممثل أحمد حلمي يعتمد على اللبوسة المضيئة التي يأخذها حلمي لتغيير حياته، وكذلك هناك العديد من الإيحاءات الجنسية التي لا هدف لها سوى الترويج للمثلية الجنسية».

وتابع قائلاً: «هذه الأفعال تدل كأنّ الحرب على ثقافتنا وأخلاقنا مستمرة، خاصة من المشاهير، للدعوة لنشر الرذيلة والفسق بين شبابنا».

يُشار إلى أن فيلم «واحد تاني»، منذ بدء عرضه، واجه انتقادات لاذعة أبرزها كثرة الإيحاءات الجنسية التي لم تكن من عادات حلمي السينمائية، ووصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأن النجم المصري أخطأ في التطرق للمثلية الجنسية بشكل فكاهي، بينما رأى آخرون أن الفيلم كوميدي ولا يحمل أي رسائل شاذة.