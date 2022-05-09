فلسطيني يبهر الجميع.. برقم عالمي مذهل في «الخلايا الشمسية»

محمد بن مسعود - الدمام - حصد الباحث الفلسطيني الشاب عمران العاشوري، مطلع هذا الشهر، جائزتين عالميتين، بعد نجاحه في تحقيق رقم قياسي عالمي في مجال الطاقة الحديثة، عبر تمكنه من تحسين كفاءة ما يعرف بالخلايا الشمسية المزدوجة.
الجائزة الأولى التي حصل عليها العاشوري هي جائزة أفضل رسالة دكتوراة من مدينة أدلرزهوف العلمية ببرلين لهذا العام، والثانية جائزة أفضل رسالة دكتوراه بمعاهد هيلمهولتز العلمية بألمانيا لعام 2021، والتي يعمل بها أكثر من 8000 طالب دكتوراه في الوقت الحالي.
وجاء في حيثيات منح الجائزتين أن العاشوري نجح في تحقيق الرقم القياسي العالمي في تحسين كفاءة الخلايا الشمسية المزدوجة «Tandem Solar Cells» (سيليكون – بيروفيسكايت).
مجلة العلوم الأمريكية المرموقة «Science» احتفت بالإنجاز العلمي الذي حققه العاشوري، بنشر نتيحة البحث التي توصل إليها خلال أبحاثة لنيل درجة الدكتوراة من معهد هيلمهولتز برلين للطاقة والمواد وجامعة برلين التقنية.
العاشوري تحدث لموقع «سكاي نيوز عربية» وشرح ما هي الخلايا الشمسية المزدوجة وما أهميتها، ولماذا يُعد هذا الإنجاز العلمي مهما وطفرة كبيرة في مجال الطاقة بالمستقبل.
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