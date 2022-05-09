اخبار الخليج – 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 363 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد الموافق 8 مايو 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 5452 فحصاً، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9751534 فحصاً.

كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 728 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 4268 حالات، وبلغ عدد المتعافين اليوم 363 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين 567065. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 19 حالة.. وحالة واحدة تحت العناية ، وبلغ اجمالي الوفيات 1477 حالة وفاة.