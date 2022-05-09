افتتاح فعاليات “نادي جدة لليخوت” ضمن موسم جدة 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

افتتحت اليوم الأحد 8 مايو فعاليات نادي جدة لليخوت ضمن موسم جدة 2022، وذلك بمنطقة “المارينا” التي تعد أول مارينا سياحية بحرية في المملكة؛ وسط حضور كبير من الزوار من عشاق جلسات الهدوء في أجواء البحر الساحرة.

واشتمل افتتاح نادي جدة لليخوت على عروض الألعاب النارية التي تفاعل الجمهور مع تشكيلاتها المبهرة؛ إلى جانب عددٍ من العروض الحية.

وتقدّم مارينا اليخوت لزوار موسم جدة العديد من خيارات المطاعم والمقاهي المطلة، حيث تتميّز منطقة المارينا بإطلالتها البحرية البديعة كأحد أكثر مناطق الموسم جمالاً على الواجهة البحرية، وتنوع الخيارات فيها، كما تضم العديد من المطاعم والمقاهي الفاخرة، ومجموعة من المتاجر المتنوعة للأزياء والعطور والهدايا والاكسسوارات من أشهر الماركات العالمية.