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القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين بنجاح منظار القولون الذي أجراه عاجل

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الدمام - شريف احمد - هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في برقيةٍ، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح منظار القولون، الذي أجراه ـ حفظه الله ـ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.

كما أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في برقية مماثلة، عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين.

وسأل ملك مملكة البحرين، وسمو ولي عهده، المولى القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يبقيه ذخراً وسنداً للمملكة العربية وشعبها لمواصلة مسيرة النماء والتقدم والتطور في ظل قيادته الحكيمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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