شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بالمغرب لـ ”الخليج 365” : الشاب «فهد» لدينا ونتابع حالته عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت السفارة السعودية بالمملكة المغربية لـ "اليوم" في اتصال هاتفي، عن التوصل الى المواطن السعودي "فهد" من أهالي منطقة الباحة، وانه لديها حاليا للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية.

وأوضحت أنه جار العمل على مساعدته لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولم تصرح بمعلومات أكثر حول المقطع المتداول.

على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي لشاب سعودي قدم إلى مملكة المغرب من شهر نوفمبر 2021 الماضي، ولا يتذكر أي شيء آخر، وفقد أمواله وأوراقه الثبوتية ويعيش في شوارع مدينة المحمدية "المغرب" منذ أشهر في سوق الملابس المستعملة "جوطيا" بجانب سوق الحمرا، وأظهر المقطع أن صحته ليست جيدة، فيما تفاعل العديد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع للبحث عن أهله ومساعدته فضلاً عن التواصل مع السفارة السعودية بالمغرب لتقديم المساعدة وترتيب عودته الى المملكة .

‏إلى ذلك وجه صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمتابعة حالة المواطن السعودي في مملكة المغرب، والتواصل مع الجهات المختصة لحين عودته إلى أسرته .