شكرا لقرائتكم خبر عن حلول هندسية لتقليل تكدسات تقاطع «الأمير محمد بن فهد - الأمير متعب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت أمانة المنطقة الشرقية لـ (اليوم)، وضع حلول هندسية مرورية لتقليل التكدس المروري عند تقاطع شارع الأمير متعب مع طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام، إلى ما يزيد عن النصف، وأنه سيتم تقسيم زمن العبور على اتجاهين فقط بدلا من أربعة اتجاهات.

عمل دورانات

وأشارت إلى عمل دورانات تساعد في تحقيق البند الأول، وأن القادم من الدمام متجها إلى الظهران يتجه إجباريا إلى اليمين بطريق الأمير متعب، ثم عمل الدوران، ثم يمينا للاتجاه للظهران، وكذلك عمل دوران للقادم من الدمام للعودة باتجاه الدمام، وكذلك الفكرة نفسها للقادم من الظهران باتجاه الدمام.

تقسيم الوقت

وقالت: إنه سيتم تقسيم وقت السير فقط باتجاهين بدلا من أربعة، وذلك بطريق الأمير متعب بالاتجاهين بدلا من طريقي الأمير متعب والأمير محمد بن فهد، علما بأن التاريخ المتوقع لنهاية الأعمال بشارع الأمير متعب 1/12/ 1443هـ، مشيرة إلى حرصها على متابعة مشاريعها التنموية كافة، خاصة مشاريع تطوير الطرق؛ وذلك لرفع كفاءتها.

مشكلة للأهالي

وأكد عدد من المواطنين أن الإشارة الواقعة في تقاطع الأمير محمد بن فهد مع الأمير متعب، تعتبر مشكلة بالنسبة لهم، وتتسبب في تعطلهم عن الذهاب إلى أعمالهم، والوجهات التي يريدون الوصول إليها.

حلول جذرية

وأوضحوا أن المسار الأيمن يكون مغلقا بشكل دائم بسبب تكدس السيارات، مطالبين بضرورة وضع حلول جذرية لحل مشكلة هذه التكدسات، وأهمها وجود دوار يضمن عدم توقف السير نهائيا.

مطبات صناعية

وقال «خالد الغباري» إنه يقطن في حي النزهة، ولا يستطيع الذهاب عبر المسار الأيمن في تقاطع الأمير محمد بن فهد مع شارع الأمير متعب بسبب الازدحام الذي يصل إلى مسافة بعيدة، وبالتالي تتوقف الحركة لمن يرغب في الانعطاف إلى اليمين، مؤكدا ضرورة وضع مطبات صناعية؛ ليستطيع الخارج من الحي باتجاه الإشارة الخروج دون أي خوف أو تردد.

تكدس السيارات

وأوضح أن تكدس السيارات يضطره للذهاب إلى اليمين ثم الدوران إلى الخلف والذهاب إلى وجهته، مشيرا إلى أن مصالح الأهالي تتعطل جراء هذه التكدسات التي تتسبب في تأخر الكثيرين عن أوقات أعمالهم، وأن الحركة المرورية تكون شبه متوقفة، ولا يمكن الخروج من الحي بسهولة.

إنشاء دوار

وأكد أن الأهالي يضطرون لسلك طرق أطول من أجل الوصول إلى وجهاتهم التي يرغبون بها، موضحا أن إنشاء دوار هو الحل الأمثل، فبوجوده لن يتوقف الطريق، وسيكون متاحا للجميع.

ازدحامات مستمرة

من ناحيته، قال «حمد آل نصيب»: إن الإشارة في تقاطع الأمير محمد بن فهد مع الأمير متعب تعتبر أزمة للجميع، سواء سكان أو عابري طريق، وإن الازدحام يوثر عليهم، وحتى على من يرغب بزيارتهم، بسبب التكدسات والازدحام، موضحا أن التكدسات في المسار الأيمن تصل إلى مسافة بعيدة، وهذا يعطل كل من يرغب في الذهاب إلى اليمين أو حتى دخول الحي.

حلول سريعة

وأضاف: إن الخارج من الحي لا يجد أي طريق لسلكه في حال رغبته بالتوجه يسارا إلى الخبر، وإن من الحلول الوقتية السريعة تغيير دورة الإشارة؛ كي لا يكون هناك أي تكدس، مؤكدا أن تقديم الانعطاف إلى اليمين لكي يكون قبل الإشارة بمسافة كافية، يعتبر حلا أيضا.

غلق الشارع

وأكد «علي هادي» أنه يتأخر عن الوصول إلى عمله أو أي جهة أخرى يرغب في الوصول إليها، بسبب التكدس عند إشارة تقاطع الأمير محمد بن فهد مع الأمير متعب، والذي يؤثر كذلك على وقت خروج الطلاب والموظفين، حيث يغلق الشارع، ولا يمكن العبور إلى اليمين، مشيرا إلى أن وجود الدوار سيكون حلا جذريا.