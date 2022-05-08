انتظام طلاب التعليم العام في الدراسة حضوريا بعد العيد

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ومن المقرر أن تستمر الدراسة في هذا الفصل حتى نهاية ذي القعدة المقبل بواقع 35 يوما دراسيا، منها 15 يوما دراسيا في شوال و20 يوما دراسيا في ذي القعدة.وسيشتمل الفصل الدراسي الثالث على أربعة أيام في إجازتي نهاية أسبوع مطولتين، الأولى: الأربعاء والخميس 24-25 شوال، والثانية: الأربعاء والخميس 16-17 ذي القعدة.
إلى ذلك أعلن تعليم نجران عن إطلاق مسابقة الإلقاء لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وذلك في اللغة الإنجليزية و المواضيع الثلاثة، تأسيس المملكة، الأمير محمد بن سلمان، وجائحة كورونا، إضافة إلى مسابقة المسرح المدرسي لجميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك بإشراف المعلمتين سارة آل فاضل، وخامسة آل فرحان اللتين أكدتا أن المسابقة تقام تماشيا مع رؤية 2030، وحرصا من قسم اللغة الإنجليزية على خلق بيئة تعليمية محفزة للإبداع، وتنمية قدرات ومهارات الطلاب والطالبات، وتشجيع المبدعين والمبتكرين. بجانب تنفيذ 8 برامج تدريبية متنوعة أعلنتها إدارة التدريب والابتعاث للبنات بمتابعة مدير التعليم فهد عقالا.
بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 7 شوال
إجازة نهاية أسبوع مطولة 24-25 شوال
إجازة نهاية أسبوع مطولة 16 - 17 ذو القعدة
بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1 ذو الحجة 1443
عدد أسابيع الفصل الدراسي الثالث 13 أسبوعا
عدد الإجازات خلال الفصل الدراسي 12 إجازة
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