5 نصائح للأسرة ترفع المستوى الدراسي لأبنائها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالدعم والتحفيز تزيد رغبتهم في الدراسة.. دور مهم للأسرة في رفع مستوى التحصيل الدراسي للأبناء من خلال اتباع الطرق الصحيحة لتهيئتهم وتحفيزهم، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن السهر يضعف ذكاء الأطفال واستيعابهم، حيث يحتاج الطلاب والطالبات إلى 9 ساعات من النوم ليلا لمساعدتهم على الاستيعاب الدراسي وفقا لوزارة الصحة. هنا قدم مجلس شؤون الأسرة 5 نصائح هامة لكل أسرة من شأنها رفع المستوى الدراسي لأبنائها، إضافة إلى 3 طرق لمعالجة ضعف التحصيل الدراسي. وأشارت إلى أنه يقع على عاتق الوالدين مهمة التهيئة النفسية والجسدية للأبناء قبل عودتهم إلى الدراسة، من خلال اتباع عدة طرق تعينهم على التأقلم بعد فترة الإجازة تتضمن حث الطفل على النوم مبكرا، وتناول الإفطار الصحي، إلى جانب تشجيع الطفل على الالتزام ببرنامج يومي، والتقليل من مشاهدة التلفاز والألعاب الالكترونية. وأشارت إلى أنه يقع على عاتق الوالدين مهمة التهيئة النفسية والجسدية للأبناء قبل عودتهم إلى الدراسة، من خلال اتباع عدة طرق تعينهم على التأقلم بعد فترة الإجازة تتضمن حث الطفل على النوم مبكرا، وتناول الإفطار الصحي، إلى جانب تشجيع الطفل على الالتزام ببرنامج يومي، والتقليل من مشاهدة التلفاز والألعاب الالكترونية. كيف نرفع المستوى الدراسي للأبناء؟





الحرص على النوم ليلا.



تخصيص وقت يومي لمراجعة الدروس والاستماع للأبناء.



التواصل مع المدرسة لمعرفة المستوى الدراسي للأبناء.



وضع حوافز تشجيعية للمتفوقين.



حضور الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المدرسة.



طرق معالجة ضعف التحصيل:



تنمية المهارات الفكرية والقدرات لدى الأبناء.



زيادة الأهداف بما يتناسب مع كل مرحلة دراسية.



التعاون بين الأسرة والمعلمين.



نصائح لمراجعة الدروس:



تخصيص غرفة في المنزل للمراجعة.



تنظيم الوقت.



البدء بمراجعة المقررات السهلة.



أخذ قسط من الراحة أثناء المراجعة.



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