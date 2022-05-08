«فرجت» تسدد مديونيات 2508 مستفيدين خلال رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت مبادرة «فرجت» في سداد مديونيات 2508 مستفيدين خلال رمضان الماضي، وذلك بتبرعات تجاوزت الـ 120 مليون ريال.

وأوضحت المديرية العامة للسجون في بيانها أمس، أن الفواتير التي جرى سدادها تعود للموقوفين في قضايا مالية غير جنائية، حيث تمثل المبادرة نافذة آمنة وموثوقة للتبرع والوقوف بجانب المستفيدين، مشددة على أنها متاحة طوال العام عبر موقع «أبشر» الالكتروني، وتطبيق «أبشر أفراد» ومنصة «إحسان»، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الالكترونية.

وأعربت المديرية عن شكرها للمتبرعين كافة، الذين أسهموا في هذا العمل الخيري والإنساني وتعميق المقاصد الشرعية لموسم الخير والعطاء، شهر رمضان المبارك.