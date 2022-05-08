شكرا لقرائتكم خبر «فرجت» تسدد مديونيات 2508 مستفيدين خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت المديرية العامة للسجون في بيانها أمس، أن الفواتير التي جرى سدادها تعود للموقوفين في قضايا مالية غير جنائية، حيث تمثل المبادرة نافذة آمنة وموثوقة للتبرع والوقوف بجانب المستفيدين، مشددة على أنها متاحة طوال العام عبر موقع «أبشر» الالكتروني، وتطبيق «أبشر أفراد» ومنصة «إحسان»، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الالكترونية.وأعربت المديرية عن شكرها للمتبرعين كافة، الذين أسهموا في هذا العمل الخيري والإنساني وتعميق المقاصد الشرعية لموسم الخير والعطاء، شهر رمضان المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر «فرجت» تسدد مديونيات 2508 مستفيدين خلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.