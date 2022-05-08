قبول مبدئي للمتقدمات على وظائف حرس الحدود

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ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر- توظيف) https://jobs.sa.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي) للكادر النسائي.ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر- توظيف) https://jobs.sa.

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