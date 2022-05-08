المتحف الوطني يفتح أبوابه من جديد للزوار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد المتحف الوطني السعودي مواعيد زيارات المتحف بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيفتح أبوابه من جديد للزوار بداية من اليوم، وستكون مواعيد الزيارات من الاثنين إلى الأربعاء والسبت من الـ9 صباحا حتى الـ7 مساء، أما الجمعة فستكون من الـ2 مساء حتى الـ10 مساء، في حين سيغلق المتحف أبوابه الأحد.

وكشف المتحف عن برامجه لمايو، التي صممت لتلبي رغبات الزوار وتقدم لهم تجربة ثرية، ومنها برنامج «صمم بطاقتك» الذي سيقام خلال الفترة من 9 مايو إلى 4 يونيو، وهو نشاط تفاعلي يتيح للزوار فرصة التعرف على الزخارف التي كانت تستخدم في العصور القديمة، والزخارف الإسلامية، ومن ثم يصممون بطاقة تهنئة أو شكر باختيار الزخارف التي أعجبتهم.

وبرنامج «فاصل كتاب» وهو برنامج يمنح الفرصة للزوار لعمل فواصل كتاب مستوحاة من نباتات مختلفة تنمو في بيئة المملكة، إضافة إلى برنامج «خيرات بلادي» وهو نشاط تفاعلي يعطي فرصة للزائر التعرف على كيفية استغلال خيرات المملكة في صناعة المنتجات، بحيث يستخدم الخزامى والقهوة السعودية في صناعة المقشرات الطبيعية الصحية الخالية من الكيماويات، كما تقدم فرقة موسيقية عرضا حيا في 26 مايو من الـ4 مساء حتى الـ9 مساء.

وتأتي هذه البرامج ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المتحف الوطني السعودي؛ لاستقطاب المهتمين بالمتاحف والمعلومات والأحداث التاريخية، وزوار مدينة الرياض، لتقديم تجربة متحفية وثقافية تثري زوار المتحف.