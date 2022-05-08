شكرا لقرائتكم خبر عمر أكبر: إصدار تأشيرة العمرة الالكترونية للأفراد خلال 10 دقائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي لمنصة «زمزم كوم» عمر سراج أكبر أن إصدار تأشيرة العمرة الالكترونية للأفراد عن طريق المنصة لا يستغرق أكثر من 10 دقائق، وأن هذه الخدمة متاحة للمعتمرين من الجنسيات كافة. وأشار إلى أن المنصة تقدم أسعارا تنافسية، ولديها برامج حصرية لاسترداد نقاط الولاء بالشراكة مع أبرز البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث يمكن استبدالها ببطاقات هدايا زمزم التي تتيح شراء الخدمات والباقات من المنصة.

وأضاف خلال حواره لـ «مكة» أن خدماتهم تشمل حجز الفنادق والمواصلات والخدمات الأرضية وغيرها من الخدمات الإضافية المتاحة عبر منصة Zamzam.com، وجميع المتطلبات المتعلقة باحتياجات العمرة واللازمة لإصدار التأشيرة تقدم وفقا للإرشادات الموحدة الصادرة عن وزارة الحج والعمرة.

وأوضح أن المنصة تعمل على إثراء تجربة العملاء بتقديم بعد جديد للسياحة باسم «السعودية كما لم ترها من قبل»، يتيح للسياح مشاهدة الجوانب التاريخية والثقافية والدينية للمملكة بمنظور جديد، وبطريقة لم يسبق لها مثيل.

وفيما يلي نص الحوار:

كم يستغرق إصدار تأشيرة العمرة للأفراد عن طريق المنصة؟

إصدار تأشيرة العمرة للأفراد عملية سهلة لا يتطلب إكمالها سوى بضع نقرات، وإذا اتبعت الخطوات بطريقة صحيحة وقدمت المعلومات الصحيحة، فلن يستغرق الأمر أكثر من 10 دقائق لإصدار حجز متبوع بالتأشيرة الالكترونية للعمرة.

هل إصدار التأشيرة يشمل مختلف الجنسيات؟

المملكة فتحت أبوابها أمام الجميع، وبناء عليه نرحب بالجميع.

أصبح إصدار تأشيرة العمرة الكترونيا وسهلا.. ما الميزة الإضافية التي تقدمها المنصة لإصدار التأشيرة؟

لضمان تجربة سلسة للمعتمرين، نباشر في مساعدة المعتمرين على إكمال الحجز في حالة مواجهة أية مشكلة فنية، يلي هذا إدارة الترتيبات الخاصة بالخدمات التي تسبق وصول المعتمرين، والتي تشمل خدمة لقاء كبار الشخصيات والترحيب بهم، والجولات المصحوبة بمرشدين أثناء العمرة، والرحلات الخاصة التي تتبع خطى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى المواقع التاريخية. وجميع هذه الخدمات التي تلي الحجز والحصول على التأشيرة تضمن الراحة وتقديم الدعم لضيوف الرحمن وتضمن استمتاعهم بعمرة لا تنسى يعتزون بها طوال حياتهم.

الخصم في السكن والتنقلات

ما الخصم الذي يمكن أن يحصل عليه عميل المنصة في حجز الرحلات والسكن والتنقلات؟

بفضل التعاقدات الخاصة والأسعار التنافسية المدعومة من شريكنا القوي TBO.com، نقدم للمعتمرين أسعارا تنافسية، ولدينا برامج حصرية لاسترداد نقاط الولاء بالشراكة مع أبرز البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن لعملائنا أن يستبدلوا بنقاط الولاء بطاقات هدايا زمزم التي تتيح شراء الخدمات والباقات من المنصة.

ما أبرز الفنادق التي تتعامل معها المنصة؟

تضم الفنادق التي نتعامل معها نخبة العلامات الفندقية العالمية، مثل مجموعة فنادق «آي إتش جي»، ومجموعة فنادق «أكور» التي تضم فنادق «فيرمونت» و»رافلز مكة» و»سويس أوتيل» و»بولمان» وغيرها، إضافة إلى فنادق «ماريوت»، وهذه أمثلة قليلة فقط.

خدمات المنصة

ما الخدمات التي توفرها المنصة للعميل؟

تشتمل الخدمات التي نقدمها على حجز الفنادق والمواصلات والخدمات الأرضية وغيرها من الخدمات الإضافية المتاحة عبر منصة Zamzam.com، وجميع المتطلبات المتعلقة باحتياجات العمرة واللازمة لإصدار التأشيرة تقدم وفقا للإرشادات الموحدة الصادرة عن وزارة الحج والعمرة في المملكة.

ما اللغات التي تغطيها خدمات المنصة؟

اللغات المدعومة حاليا في المنصة هي العربية والإنجليزية، لكننا بصدد إضافة لغات البهاسا والأوردو والهندية والفرنسية والماليزية وغيرها من اللغات واسعة الانتشار.

هل يمكن أن تحدثنا عن أسعار الخدمات من خلال المنصة (الفنادق، الوجبات، التنقل)، وهل هي منافسة في حال تم طلب تلك الخدمات من خارج المنصة؟

أسعار الفنادق والمواصلات مشتركة لجميع وكلاء السفر عبر الإنترنت، التي تعتمد منصة «مقام» التابعة لوزارة الحج والعمرة، والتي تعمل بمثابة مورد للمخزون المشترك من الأسعار.

إضافة مجالات سياحية

هل لدى إدارة المنصة فكرة للتوسع في إضافة مجالات سياحية أخرى غير الحج والعمرة؟

نعمل على إثراء تجربة العملاء بتقديم بعد جديد للسياحة باسم «السعودية كما لم ترها من قبل»، يتيح للسياح مشاهدة الجوانب التاريخية والثقافية والدينية للمملكة بمنظور جديد، وبطريقة لم يسبق لها مثيل.

هل خدمات المنصة خاصة بمعتمري وحجاج الخارج فقط.. وفي حال كانت المنصة متاحة للحجاج من الداخل.. هل بإمكانها توفير حجز حج؟

خدماتنا متاحة لجميع المعتمرين القادمين من داخل المملكة أو من أي جزء من العالم، ويمكننا إتاحة خدمات الإقامة الفندقية للحجاج عبر القنوات الرسمية التابعة لوزارة الحج والعمرة ولا يوجد لدينا حاليا أي خدمات سواء لحجاج الداخل أو الخارج.

رغم أن طبيعة عمل المنصة الكتروني إلا أن عدد متابعيكم على منصة تويتر منخفض (89 متابعا)، ما أسباب ذلك؟

لدينا خطة تهدف إلى الارتقاء بمستوى صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، بالشراكة مع إحدى الشركات السعودية القوية والمتخصصة في هذا المجال، وسوف تلاحظون الفرق قريبا.