صيانة وتنظيف كسوة الكعبة المشرفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ممثلة في إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.

وأوضح مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد الجابري في بيانه أمس، أن صيانة ثوب الكعبة المشرفة من المهام التي يؤديها المجمع خلال العام وعلى مدار الـ24 ساعة، حيث يجري شد القماش من جميع الجوانب الأربعة بواسطة الفريق الفني.

وبين أن هذه الأعمال تنفذ مجدولة وفق خطط فنية محكمة من قبل الفريق المعني المختص، ويأتي ذلك بمتابعة من مستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد المالكي.

إلى ذلك هنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس قيادات وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي بمناسبة نجاح خطط موسم رمضان، والتي لاقت نجاحا كبيرا بتضافر الجهود وتناسقها ومشاركة الجهات المختصة.

وناقش الدكتور السديس في اجتماع بحضور مساعد الرئيس العام المكلف لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، والمستشار وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الدكتور نبيل اللحيدان، والمستشار ومدير عام مكتب الرئيس العام بالوكالة ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية عبدالعزيز الأيوبي عددا من المواضيع التي تساعد في عملية تطوير وتحسين أنظمة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاستفادة من الكوادر البشرية المتمكنة المتخصصة تخصصات نوعية والتي تحظى بها الرئاسة.

وبحث الرئيس العام سبل التعاون بين الرئاسة والوكالة لتحسين جودة الأداء للأعمال وفق أعلى طراز من منظومة الخدمات بما يعكس اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة -حفظهم الله - ومواكبة لرؤيتها المستقبلية 2030.