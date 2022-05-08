لا حج لحاملي تأشيرة الزيارة العائلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترطت وزارة الحج والعمرة لأداء فريضة الحج هذا العام الحصول على تأشيرة مخصصة للقادمين من الخارج، أومن يحملون إقامة نظامية داخل المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن أداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم إقامة نظامية داخل المملكة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يسمح لأصحاب تأشيرة الزيارة العائلية بالحصول على تصريح الحج.

ولفتت إلى أن موسم العمرة للقادمين من خارج المملكة بتأشيرة عمرة، ينتهي في 30 شوال الحالي.

وأكدت أن جميع الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بحج 1443هـ، سيعلن عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة، داعية عموم الراغبين في الحج من داخل المملكة إلى عدم التعامل مع أي مواقع مشبوهة تروج للحج، أو لخدمات التسجيل فيه.

المسموح لهم بأداء مناسك الحج:

الحاصلون على تأشيرة مخصصة من الخارج

من يحملون إقامة نظامية داخل المملكة

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