لا حج لحاملي تأشيرة الزيارة العائلية

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وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن أداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم إقامة نظامية داخل المملكة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يسمح لأصحاب تأشيرة الزيارة العائلية بالحصول على تصريح الحج.ولفتت إلى أن موسم العمرة للقادمين من خارج المملكة بتأشيرة عمرة، ينتهي في 30 شوال الحالي.
وأكدت أن جميع الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بحج 1443هـ، سيعلن عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة، داعية عموم الراغبين في الحج من داخل المملكة إلى عدم التعامل مع أي مواقع مشبوهة تروج للحج، أو لخدمات التسجيل فيه.
المسموح لهم بأداء مناسك الحج:
الحاصلون على تأشيرة مخصصة من الخارج
من يحملون إقامة نظامية داخل المملكة
تصاريح صادرة خلال رمضان:
6,694,998 لأداء العمرة
146,736 لصلاة الرجال في الروضة الشريفة
116,045 لصلاة النساء في الروضة الشريفة
خدمات ضيوف الرحمن:
86,628 الاتصالات المجابة
906 استفسارات عبر البريد الالكتروني
4220 استفسارا من خلال منصة تويتر
3563 خدمة إرشاد وتوجيه
المتابعة والمراقبة الميدانية:
900 زيارة ميدانية
950,000 استبانة لقياس رضا ضيوف الرحمن
299 رصدا لمخالفات ميدانية
10 شركات عمرة جرى إيقاع عقوبات عليها
1 إيقاف خدمات شركات عمرة
22 متابعة للحالات الطارئة
15 جولة ميدانية للمقيم الخفي
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