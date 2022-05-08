شكرا لقرائتكم خبر مجلس الجمعيات التعاونية يناقش استحداث 8 لجان جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية أمس اجتماعه الأول في دورته 2022- 2026، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي.

وناقش الاجتماع العديد من الملفات المهمة، أبرزها استحداث 8 لجان جديدة يأتي في مقدمتها لجنة التسويق والشراكات ولجنة التمويل التعاوني ولجنة التحول التقني، كما ناقش الاجتماع خطة المجلس للدورة الحالية والاستراتيجية التي جرى اعتمادها بهدف دعم وتمكين الجمعيات التعاونية في كافة المراحل التأسيسية والتشغيلية وحتى في مراحل التعثر، إلى جانب الاستمرار في نشر ثقافة العمل التعاوني وإقامة شراكات فعالة لصالح تطوير القطاع التعاوني في المملكة وطرق كل المجالات الحيوية، وأبرزها الرعاية الصحية والزراعة والمواد الاستهلاكية والخدمات والتعليم والإسكان والصناعة والإعلام والرياضة والتقنية والسياحة.

وفي بداية الاجتماع هنأ الغانمي، رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الجمعيات على الثقة الكبيرة التي منحها لهم القطاع التعاوني من خلال صناديق الاقتراع والانتخابات التي جرت في جميع المناطق، كما هنأ الأعضاء الذين تم ترشيحهم من الوزارات ذات العلاقة، متمنيا لهم التوفيق والسداد في تحقيق تطلعات القطاع التعاوني والنهوض به نحو آفاق أرحب.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة المجلس الدكتور عبدالله بن كدمان أن المجلس سيواصل مسيرته في دعم القطاع التعاوني والجمعيات التعاونية من أجل النهوض بها وتمكينها لتؤدي الدور المنوط بها، وتسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.

يذكر أن التشكيل الجديد للمجلس يضم إضافة نوعية من ذوي الخبرات والاختصاص، مما سيكون له الأثر الفعال في تنمية القطاع التعاوني.