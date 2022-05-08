5 سندات مشمولة بأحكام نظام التنفيذ بالمظالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد ديوان المظالم 5 سندات تنفيذية مشمولة بأحكام نظام التنفيذ، مؤكدا أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. ونظام التنفيذ هو نظام أنشئ بموجبه قضاء متخصص يتولى سلطة التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية الإدارية والفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذها. وبين النظام إجراءات التنفيذ سواء ضد الجهات الإدارية أو لصالحها والعقوبات على الجرائم المنصوص عليها فيه والأحكام المتصلة بذلك. ووفقا للنظام تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية. وبين النظام إجراءات التنفيذ سواء ضد الجهات الإدارية أو لصالحها والعقوبات على الجرائم المنصوص عليها فيه والأحكام المتصلة بذلك. ووفقا للنظام تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية. السندات الخمسة:





الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.



الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.



العقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.



أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.



الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.



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