إغلاق 37 مؤسسة صحية ومعاقبة 729 ممارسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الصحة 37 مؤسسة صحية تشمل مستشفيات ومجمعات طبية وصيدليات لحين تصحيح المخالفات، في حين عاقبت 729 ممارسا صحيا في المناطق كافة، خلال زياراتها الرقابية التي زادت على 100 ألف خلال الربع الأول من 2022 لرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والمحافظة على سلامة المرضى. الزيارات الرقابية 113 ألف زيارة إجراءات احترازية 113 ألف زيارة إجراءات احترازية 47,128 زيارة اعتيادية مخالفات الإجراءات الاحترازية 18,988 مخالفة 2438 للأفراد 16,550 للمؤسسات الصحية قرارات الإغلاق 37 مؤسسة أغلقت 22 مجمعا طبيا مستشفيان 11 مؤسسة أخرى عقوبات موجهة 3099 عقوبة 278 مستشفى 908 مجمعات طبية 408 مؤسسات أخرى 1496 صيدلية

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