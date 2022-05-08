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إغلاق 37 مؤسسة صحية ومعاقبة 729 ممارسا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الصحة 37 مؤسسة صحية تشمل مستشفيات ومجمعات طبية وصيدليات لحين تصحيح المخالفات، في حين عاقبت 729 ممارسا صحيا في المناطق كافة، خلال زياراتها الرقابية التي زادت على 100 ألف خلال الربع الأول من 2022 لرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والمحافظة على سلامة المرضى.

الزيارات الرقابية

113 ألف زيارة إجراءات احترازية

47,128 زيارة اعتيادية

مخالفات الإجراءات الاحترازية

18,988 مخالفة

2438 للأفراد

16,550 للمؤسسات الصحية

قرارات الإغلاق

37 مؤسسة أغلقت

22 مجمعا طبيا

مستشفيان

11 مؤسسة أخرى

عقوبات موجهة

3099 عقوبة

278 مستشفى

908 مجمعات طبية

408 مؤسسات أخرى

1496 صيدلية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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