إغلاق 37 مؤسسة صحية ومعاقبة 729 ممارسا

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الزيارات الرقابية113 ألف زيارة إجراءات احترازية
47,128 زيارة اعتيادية
مخالفات الإجراءات الاحترازية
18,988 مخالفة
2438 للأفراد
16,550 للمؤسسات الصحية
قرارات الإغلاق
37 مؤسسة أغلقت
22 مجمعا طبيا
مستشفيان
11 مؤسسة أخرى
عقوبات موجهة
3099 عقوبة
278 مستشفى
908 مجمعات طبية
408 مؤسسات أخرى
1496 صيدلية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.