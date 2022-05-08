34 ألف جولة رقابية على أسواق الشرقية

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وهيأت الأمانة خلال إجازة عيد الفطر 686 حديقة، و10 واجهات بحرية، و11 متنزها، و196 ممشى، و273 ملعبا رياضيا، إضافة إلى أعمال الزينة التي تجاوزت 720 شعارا وإنارة ومجسما جماليا تعبيريا للعيد، وتعليق 500 لافتة لشعار العيد، في حين شارك في أعمال النظافة 3400 عامل.ونوه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير بجهود جميع الإدارات المعنية والبلديات خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك، وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، وفق الخطة التي وضعت لتجهيز وتهيئة المرافق العامة والميادين والمتنزهات والحدائق والساحات البلدية، وتكثيف الرقابة الميدانية، ومعالجة التشوه البصري، إضافة إلى أعمال التزيين والتجميل بالإضاءات والتصاميم المختلفة في الواجهات البحرية والكورنيشات والحدائق العامة والميادين والطرق.
من أعمال أمانة الشرقية:
- تنفيذ 34,011 جولة ميدانية رقابية
- زراعة مليون زهرة ووردة في حاضرة الدمام
- رفع 581,197 م3 من مخلفات الشوارع والميادين
- رفع 70,978 م3 من مخلفات الأنقاض
- إزالة 495 سيارة تالفة ومهملة
- تهيئة 686 حديقة خلال إجازة عيد الفطر
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