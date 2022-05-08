34 ألف جولة رقابية على أسواق الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال رمضان وعيد الفطر 34,011 جولة ميدانية رقابية على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام بالمنطقة، وزراعة مليون زهرة ووردة في حاضرة الدمام، ورفع 581,197 م3 من مخلفات الشوارع والميادين، و70,978 م3 من مخلفات الأنقاض، فيما بلغت كمية النفايات التي تم استقبالها وردمها بالمدفن 328,223 طنا، مع إزالة 495 سيارة تالفة ومهملة.

وهيأت الأمانة خلال إجازة عيد الفطر 686 حديقة، و10 واجهات بحرية، و11 متنزها، و196 ممشى، و273 ملعبا رياضيا، إضافة إلى أعمال الزينة التي تجاوزت 720 شعارا وإنارة ومجسما جماليا تعبيريا للعيد، وتعليق 500 لافتة لشعار العيد، في حين شارك في أعمال النظافة 3400 عامل.

ونوه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير بجهود جميع الإدارات المعنية والبلديات خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك، وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، وفق الخطة التي وضعت لتجهيز وتهيئة المرافق العامة والميادين والمتنزهات والحدائق والساحات البلدية، وتكثيف الرقابة الميدانية، ومعالجة التشوه البصري، إضافة إلى أعمال التزيين والتجميل بالإضاءات والتصاميم المختلفة في الواجهات البحرية والكورنيشات والحدائق العامة والميادين والطرق.

من أعمال أمانة الشرقية:

