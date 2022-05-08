شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة لمحافظ الطائف: تابعوا مشاريع التنمية وتلمسوا حاجات السكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة محافظ الطائف المعين حديثا الأمير سعود بن نهار، ضرورة متابعة مشاريع التنمية وتلمس حاجات السكان وقضاء حوائجهم، وتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم.

وهنأ أمير المنطقة محافظ الطائف بالثقة الملكية، سائلا الله التوفيق في مهام عمله.

من جهته عبر الأمير سعود بن نهار عن اعتزازه بثقة القيادة، مقدما شكره وعرفانه للأمير خالد الفيصل على توجيهاته وتحفيزه، التي سيكون لها دورها في تحقيق آمال وتطلعات أهالي وزوار الطائف.

إلى ذلك استقبل أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مديري الجهات الحكومية وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وخلال الاستقبال هنأهم أمير المنطقة بعيد الفطر، سائلا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليمن والبركات.

من جهتهم قدم مديرو القطاعات الحكومية وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة، التهنئة للأمير خالد الفيصل بهذه المناسبة، سائلين الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان، كما باركوا له نجاح الخطط التنفيذية لشهر رمضان المبارك عام 1443هـ، التي أخذت في الاعتبار الحرص على خدمة قاصدي المسجد الحرام، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن وسلامة.