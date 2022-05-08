ضبط المعتدين على حارس أمن مستشفى بأبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت شرطة منطقة عسير القبض على مواطنين اثنين اعتديا بالضرب على حارس أمن والمدير المناوب بأحد المستشفيات في مدينة أبها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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