القبض على سارق هواتف متنقلة في نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة نجران بالتنسيق مع شرطة منطقة عسير على مواطن سرق أجهزة هواتف متنقلة من محل تجاري، واستردت 55 جهازا ضبطت بحوزته، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

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