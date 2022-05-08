محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أصدرت سفارة المملكة لدى المغرب اليوم (الأحد) بيانا بشأن المواطن الموجود في المغرب ويعاني من ظروف صحية صعبة.
وأفادت السفارة بأنه تم التعرف على هوية المواطن من خلال التواصل مع أسرته في المملكة، للتأكد من أوراقه الثبوتية.
وأضافت أنه من خلال التنسيق مع السلطات المغربية، تم التعرف على مكان إقامته في مدينة المحمدية.
وأكدت السفارة أن المواطن في مكان آمن، ويجري التنسيق حاليا لإنهاء إجراءات عودته إلى الوطن سالما.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة: تم التعرف على المواطن الموجود في المغرب ويجري إنهاء إجراءات عودته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.