سفارة المملكة: تم التعرف على المواطن الموجود في المغرب ويجري إنهاء إجراءات عودته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدرت سفارة المملكة لدى المغرب اليوم (الأحد) بيانا بشأن المواطن الموجود في المغرب ويعاني من ظروف صحية صعبة.

وأفادت السفارة بأنه تم التعرف على هوية المواطن من خلال التواصل مع أسرته في المملكة، للتأكد من أوراقه الثبوتية.

وأضافت أنه من خلال التنسيق مع السلطات المغربية، تم التعرف على مكان إقامته في مدينة المحمدية.

وأكدت السفارة أن المواطن في مكان آمن، ويجري التنسيق حاليا لإنهاء إجراءات عودته إلى الوطن سالما.