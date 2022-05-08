اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح الفحوصات الطبية

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب سموه فيها عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية بفضل الله وتوفيقه.
سائلاً سموه المولى عزّ وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يبقيه ذخراً وسنداً للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق لمواصلة مسيرة التقدم والتطور في ظل قيادته الحكيمة.
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