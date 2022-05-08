إصابة حاكمة نيويورك بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ
أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول، اليوم، إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأشارت هوتشول، في تغريدة عبر «تويتر»، إلى أنها كانت قد تلقَّت التطعيم والجرعة التنشيطية ضد الفيروس، وقالت إنها لا تشعر بأعراض.
وبسبب نتيجة الاختبار الإيجابية، فإنها ستعزل نفسها وتعمل عن بعد هذا الأسبوع، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.
ودعت هوتشول سكان نيويورك إلى تلقي التطعيم والجرعات المعززة وإجراء اختبارات للكشف عن الإصابة، وعزل أنفسهم في المنازل في حالة شعورهم بأنهم ليسوا في حالة جيدة.
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