اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح الفحوصات الطبية

محمد بن مسعود - الدمام - بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها جلالته أطيب التهاني وصادق الأمنيات بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية بفضل الله وتوفيقه.

سائلاً جلالته، المولى القدير عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يبقيه ذخراً وسنداً للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق لمواصلة مسيرة النماء والتقدم في ظل قيادته الحكيمة.