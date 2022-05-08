الولايات المتحدة تؤكد دعمها لإجراء انتخابات رئاسية في ليبيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية،اليوم، التزامها بتسهيل ودعم أي اتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا.
وقال السفير الأميركي لدى ليبيا إن واشنطن ملتزمة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية.
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