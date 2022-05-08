مصادرة 8 آلاف كجم منتجات فاسدة

كثف فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة المدينة المنورة جولاته على سوق الخضار والأسماك والمنتجات المحلية وضبط عدد من المخالفات إضافة إلى مصادرة 8 آلاف كجم من الخضروات والمنتجات المختلفة فضلا عن رصد عمالة مخالفة بالسوق.

وشملت الجولة التي شاركتها «دوت الخليج» بسوق الخضار المركزي الذي يحوي أكثر من 1199 محلا ضبط المخالفين ومراقبة السوق إضافة إلى التصدي لـ142سيارة مخالفة للوائح والأنظمة المتبعة في سوق الخضار، ومنعها من دخول السوق.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس أيمن بن محمد السيد أن الفرع واصل أعمال الرقابة والجولات الميدانية على السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر، وشملت الجولات أقسام سوق الأسماك والأحياء البحرية وسوق اللحوم والدواجن وصالات الخضار والفواكه الداخلية والخارجية كذلك سوق المنتجات المستوردة (المعاشق)، وسوق التمور ومباسط البصل والحبحب والشمام وحراج المنتجات المحلية والورقيات إضافة لسوق الطيور.

أضاف أن فرع الوزارة قام بزيادة عدد الجولات الرقابية خلال شهر رمضان على السوق المركزي الذي تُقدر مساحته بـ188 ألف م2 و1244 محل ومبسط بإجمالي 1199 جولة تقريباً تم خلالها مصادرة 8488كجم، ومخالفة 123 من العمالة، إضافة إلى متابعة وتسجيل بيانات السيارات المحملة بالخضار للحراج المحلي لـ3147 سيارة محملة بنحو 3 ملايين كجم.

أعمال ومخالفات بالسوق

الكشف على مهن العاملين والشهادات الصحية

مصادرة البضائع بعد هروب العمالة المخالفة

وجود عمالة غير نظامية

مخالفة العرض خارج حدود المحل

مصادرة المنتجات مجهولة المصدر

بيع منتجات لا تشملها رخصة المحل

عدم وجود تاريخ صلاحية على بعض المنتجات

عدم وجود موظف سعودي