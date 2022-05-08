150 برنامجا أكاديميا لجامعة سعود

وشملت الاتفاقية اعتماد 150 برنامجًا أكاديميًا، منها 110 برامج في مرحلة الدراسات العليا و40 برنامجًا في مرحلة البكالوريوس.
كما ستُوقع الهيئة خلال المؤتمر مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الجهات التعليمية والتدريبية، للإسهام في ضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وترسيخ علاقات متينة مع أشهر المؤسسات والهيئات التعليمية في المملكة والعالم، للتغلب على التحديات التي تواجه التعليم في المملكة، وتقديم الحلول التي تسهم في رفع مستوى مخرجاته، وكفاءة مؤسساته، وصولاً إلى تحقيق التطوير والتنافسية العالمية.
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