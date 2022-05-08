8 لجان لتمكين الجمعيات التعاونية

وناقش اجتماع المجلس، أمس، خطة الدورة الحالية والإستراتيجية التي تم اعتمادها بهدف دعم وتمكين الجمعيات التعاونية في كافة المراحل التأسيسية والتشغيلية وحتى في مراحل التعثر، إلى جانب الاستمرار في نشر ثقافة العمل التعاوني وإقامة شراكات فعالة لصالح تطوير القطاع التعاوني في المملكة، وطرق كل المجالات الحيوية، وأبرزها الرعاية الصحية والزراعة والمواد الاستهلاكية والخدمات والتعليم والإسكان والصناعة والإعلام والرياضة والتقنية والسياحة.
وعقد المجلس اجتماعه الأول في دورته 2022- 2026، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي.
وأكد رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله بن كدمان أن المجلس سيواصل مسيرته في دعم القطاع التعاوني والجمعيات التعاونية من أجل النهوض بها وتمكينها لتؤدي الدور المنوط بها، وتسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.
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