مخاطر الصرف الصحي تطل من متنزه الجزم

عادت مشكلة برمجة مشاريع الصرف في مواقع حيوية بمنطقة نجران إلى الواجهة من جديد بعد تحفظ أهالي محافظة ثار، على اعتماد تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالمحافظة وسط متنزه الجزم الطبيعي وذلك تكرارًا لمشكلة سكان مدينة نجران من برمجة مشروع الصرف الصحي وسط وادي نجران، الذي انفردت بنشره «دوت الخليج» وتابعت تفاصيله أولا بأول.

موقع سيء

وتجاهلت الإدارة العامة لإدارة خدمات المياه بمنطقة نجران، الرد على خطاب «دوت الخليج»، منذ منتصف شهر رمضان الماضي، وأرجع المتحدث الرسمي للإدارة فايز لسلوم سبب عدم الرد، أنه ليس مخولًا بالتصريح وتم رفع الخطاب إلى الجهة المختصة بالوزارة للإفادة، بينما أبدى عدد من الأهالي غضبهم نتيجة اعتماد إنشاء محطة الصرف وسط المتنزه، مؤكدين أن ذلك قد يتسبب في تهجير المتنزهين، وتعريض الموقع الطبيعي والمتنفس الوحيد إلى أن يكون بؤرة لتفشي الأوبئة والأمراض، مطالبين بالنظر في إلغاء هذا المشروع لسوء اختيار الموقع.

سلبيات المشروع

قال المواطن حمد سالم آل مخلص: يعتبر متنزه الجزم بمحافظة ثار من المتنزهات العامة حيث يتميز بموقعه الإستراتيجي ويتزين بأشجار السدر العملاقة والمياه الجارية، بينما ستؤدي محطة الصرف الى عزوف المتنزهين بسبب الروائح الكريهة متسائلًا: لماذا تنتهك حقوق الطبيعة، علمًا بأن بلدية المحافظة قامت مشكورة بإنشاء مشاريع خدمية ومنها مشروع إنارة المتنزه وإنشاء دورات مياه وتوجيه إدارة النظافة بالإشراف على المتنزه، معربًا عن أمله بإعادة النظر في المشروع قبل وقوع الكارثة وتفشي الأمراض والأوبئة في المحافظة.

النظر في الموضوع

أضاف المواطن عايض محمد ان أهالي محافظة ثار تفاجؤوا بإنشاء محطة للصرف الصحي داخل أكبر متنزه على مستوى المحافظات الشمالية، مما سيسبب الضرر لمرتادي المتنزه والسكان المجاورين له، ونأمل من جهات الاختصاص النظر في الموضوع وبحث الأسباب التي ادت لاختيار الموقع.

وذكر المواطن عبدالهادي محمد أن متنزه الجزم من أكبر المتنزهات في المحافظات الشمالية وهو المتنفس لأهالي المحافظة والزائرين كما تقام فيه بعض استقبالات ضيوف المحافظة من زوار وسواح، متسائلًا: كيف يكون متنزها ومتنفسا بعد أن وضعت فيه محطة للصرف الصحي.

«دوت الخليج» تحذر

وكانت «دوت الخليج» حذرت في عددها الصادر 29 أبريل 2020، من مشروع الصرف الصحي الذي تنفذه إدارة المياه في وادي نجران، عقب تسرب مياه من غرف التفتيش عند هطول الأمطار.

متنزه الجزم

يقع في محافظة ثار

من المتنزهات العامة

يتميز بموقعه الإستراتيجي

يتزين بأشجار السدر العملاقة

يتمتع بطبيعة وخدمات تجذب الزوار