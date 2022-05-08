أمير الباحة يوجه بمتابعة حالة المواطن المتواجد في المغرب - #عاجل

وجه سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بالمتابعة العاجلة لحالة المواطن السعودي المتواجد في المملكة المغربية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحين عودته إلى ذويه.

وتم خلال الساعات الماضية تداول مقطع فيديو لشاب سعودي، يعيش في شوارع المغرب، فقد كل ممتلكاته، ولا يتذكر سوى اسمه. وقال مغردون إن الشاب يدعى فهد، وهو من الباحة، ولا يتذكر شيئا آخر سوى ذلك.

وظهر الشاب في مقطع الفيديو، في حالة يرثى لها، بعد أن فقد أمواله وإثباتاته الشخصية، ويعيش في شوارع مدينة المحمدية "المغرب" منذ أشهر في سوق الملابس المستعملة بجانب سوق الحمرا.