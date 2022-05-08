وتم خلال الساعات الماضية تداول مقطع فيديو لشاب سعودي، يعيش في شوارع المغرب، فقد كل ممتلكاته، ولا يتذكر سوى اسمه. وقال مغردون إن الشاب يدعى فهد، وهو من الباحة، ولا يتذكر شيئا آخر سوى ذلك.
وظهر الشاب في مقطع الفيديو، في حالة يرثى لها، بعد أن فقد أمواله وإثباتاته الشخصية، ويعيش في شوارع مدينة المحمدية "المغرب" منذ أشهر في سوق الملابس المستعملة بجانب سوق الحمرا.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الباحة يوجه بمتابعة حالة المواطن المتواجد في المغرب - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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