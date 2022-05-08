شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يعلن صدور الموافقة السامية بإقامة ندوة «الفتوى في الحرمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور الموافقة السامية بإقامة ندوة علمية كبرى بعنوان: (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما) وذلك في غرة ذي القعدة بالمسجد الحرام.

وأكد: أن هذه الندوة تأتي امتدادًا لجهود قادة هذه البلاد المباركة في خدمة الحرمين الشريفين وإيصال رسالتهما السامية إلى العالم أجمع، ووفق منهجها القويم الممتد من كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي ختام حديثه رفع أكف الضراعة إلى الله -جل وعلا- بأن يبارك في جهود ولاة أمرنا ويجعل ما يقمون به من خدمة للحرمين الشريفين في موازين أعمالهم الصالحة.