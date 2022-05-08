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«السديس» يعلن صدور الموافقة السامية بإقامة ندوة «الفتوى في الحرمين»

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الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور الموافقة السامية بإقامة ندوة علمية كبرى بعنوان: (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما) وذلك في غرة ذي القعدة بالمسجد الحرام.

وأكد: أن هذه الندوة تأتي امتدادًا لجهود قادة هذه البلاد المباركة في خدمة الحرمين الشريفين وإيصال رسالتهما السامية إلى العالم أجمع، ووفق منهجها القويم الممتد من كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي ختام حديثه رفع أكف الضراعة إلى الله -جل وعلا- بأن يبارك في جهود ولاة أمرنا ويجعل ما يقمون به من خدمة للحرمين الشريفين في موازين أعمالهم الصالحة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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