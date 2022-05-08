اخبار الخليج – «الداخلية»: القبض على شخص إثر قيامه بالتهجم على منزل بمدينة حمد وتعمده إتلاف أحد أبوابه

محمد بن مسعود - الدمام - شرطة الشمالية: تعقيباً على مقاطع فيديو متداولة.. القبض على شخص «32 عاما» إثر قيامه بالتهجم على منزل بمنطقة مدينة حمد وتعمده إتلاف أحد أبوابه بسبب خلافات عائلية دون أن يسفر ذلك عن أي إصابات، والعمل جار على استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

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