اخبار دوليه – طعن شرطي إسرائيلي في القدس وإصابة المهاجم بالرصاص

محمد بن مسعود - الدمام - أفاد مراسل سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الأحد، بتعرض شرطي إسرائيلي لعملية طعن قرب باب العامود في القدس، مما جعل القوات الإسرائيلية تطلق النار على المشتبه فيه.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الرجل، الذي كان يحمل سكينا، طعن الشرطي، مضيفة أن ضباطا آخرين في مكان الحادث بالقرب من باب العامود أطلقوا النار على المهاجم.

وقال مسعفون إن الشرطي نقل إلى المستشفى في حالة متوسطة. ولم تتضح حالة المهاجم على الفور.

وفي حادث منفصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا قتل بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص عليه قرب نقطة تفتيش عسكرية في الضفة الغربية.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن الجنود «رصدوا مشتبها به يحاول عبور السياج الأمني بشكل غير قانوني»، وأطلقوا عليه الرصاص.

وذكر أنه تم نقل الرجل لتلقي العلاج الطبي، لكنه رفض التعليق على حالته الصحية.