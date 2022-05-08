بث مباشر.. ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

محمد بن مسعود - الدمام - يستضيف ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة الإسبانية مدريد، ديربي جديد يجمع بين ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد لحساب مباريات الجولة 35 من مباريات الدوري الإسباني.

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر

ريال مدريد نجح في حسم الدوري قبل نهايته بأربع جولات، وسيدخل المباراة للاحتفال باللقب الثمين، وبمعنويات مرتفعة بعد الفوز الدرامي والمثير على مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ليلة تاريخية للميرينجي.

ريال مدريد مباشر

أما أتلتيكو مدريد يعاني من نزيف للنقاط في آخر مباراتين، سيعمل على إيقافه أمام الجار، والخروج بنقاط المباراة كاملة لتأكيد وجوده في المربع الذهبي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر

وأعلن المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشيل فريقه الرسمي لمباراة أتلتيكو مدريد في الديربي بالدوري الإسباني.

وشهد تشكيل ريال مدريد الأساسي، العديد من التغييرات، خاصًة وأن الملكي قد حسم مسابقة الليجا بالفعل في الجولة الماضية بعد الفوز على إسبانيول بالدوري الإسباني.

ويغيب عن تشكيل الملكي الأساسي، حارس المرمى، كورتوا، بجانب كارفاخال وبنزيما، وفالفيردي، فضلًا عن فيينيسوس ولوكا مودريتش.

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تشكيل ريال مدريد اليوم ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ميليتاو، فاييخو، ناتشو.

خط الوسط: كامافينجا، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، ماريانو دياز، رودريجو.