وقال المجلس في تصحيحه للإشاعة بأن السجائر الالكترونية في الواقع هي أقل ضرراً من السجائر العادية من ناحية المركبات فقط، ولكن ما زالت تحتوي على مواد مسرطنة وقد تسبب التهابات رئوية وغيرها من الاضرار وتعتبر ضاره وبشدة أيضاً.
وأضاف مجلس الصحة الخليجي بأن الأغلبية يفضلون السجائر الإلكترونية بسبب سهولة استخدامها وإتاحتها الدائمة في أيدي المدخنين، بل أن الغالب يتقبلون رائحتها ما شجعهم على استهلاكها بشكل كبير، ومع ذلك يجب ألا نغفل أنها لا تخلو من المواد الضارة.
وحول استخدام السجائر الالكترونية كطريقة فعالة للإقلاع عن التدخين وأنه أقل ضرراً من السجائر العادية قال المجلس : في الحقيقة لا يمكن اتباع هذا النمط من المقارنات، ووفقاً للدراسات الحديثة فإن من يستخدم السجائر الالكترونية يقوم بأستخدام السجائر العادية معها، وهذا يؤثر بشكل أكبر صحياً
وطالب المجلس بإتباع الخطوات الصحيحة والسليمة علمياً وطبياً في الطريقة الصحيحة للإقلاع عن التدخين، وذلك بمراجعة العيادات الخاصة والمتخصصة في الاقلاع عن التدخين.
كانت هذه تفاصيل خبر هل السجائر الإلكترونية أقل ضرراً من العادية؟.. «الصحة الخليجي» يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.